Milano 10:33
52.968 +0,57%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:34
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Francoforte 10:34
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Petrolio a 86,43 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 86,43 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 86,43 dollari per barile alle 08:30.
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