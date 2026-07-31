Milano 10:06
52.514 +0,79%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:06
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Francoforte 10:06
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Petrolio a 82 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 82 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 82 dollari per barile alle 08:30.
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