Milano
10:06
52.514
+0,79%
Nasdaq
30-lug
28.106
0,00%
Dow Jones
30-lug
52.208
+1,19%
Londra
10:06
10.979
+0,75%
Francoforte
10:06
25.853
+0,94%
Venerdì 31 Luglio 2026, ore 10.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 82 dollari alle 08:30
Petrolio a 82 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
31 luglio 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 82 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 67,54 dollari alle 11:30
Petrolio a 92,52 dollari alle 19:30
Petrolio a 84,66 dollari alle 19:30
Petrolio a 79,3 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,62%
Altre notizie
Petrolio a 67,97 dollari alle 08:30
Petrolio a 67,82 dollari alle 15:40
Petrolio a 71,91 dollari alle 15:40
Petrolio a 91,05 dollari alle 15:40
Petrolio a 68,31 dollari alle 19:30
Petrolio a 79,91 dollari alle 15:40
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto