Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
29.209 +0,64%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 25-ago
10.886 +0,29%
Francoforte 25-ago
26.266 +0,61%

Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,64%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 29.209,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,64%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,64% e termina la sessione a 29.209,23 punti.
Condividi
```