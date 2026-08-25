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/ Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,64%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,64%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 29.209,23 punti
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Finanza
25 agosto 2026 - 22.03
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L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,64% e termina la sessione a 29.209,23 punti.
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