Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,49%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.054,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,49%
Milano conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 52.054,95 punti.
Condividi
```