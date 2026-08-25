New York: amplia il rialzo CDW

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore americano di prodotti hardware e software , che scambia in rialzo del 4,70%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CDW rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di CDW suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 133 USD con tetto rappresentato dall'area 140,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 128.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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