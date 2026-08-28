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New York: scambi al rialzo per Arthur J. Gallagher

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Arthur J. Gallagher
Bene l'azienda specializzata nei servizi di brokeraggio assicurativo e nell'attività di gestione del rischio, con un rialzo del 2,81%.
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