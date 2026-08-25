New York: in perdita Zscaler
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che esibisce una perdita secca del 4,36% sui valori precedenti.
L'andamento di Zscaler nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 174,1 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 165,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 162,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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