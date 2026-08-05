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New York: i venditori si accaniscono su Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Alphabet
Si muove in perdita la Holding statunitense a cui fa capo Google, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,41% sui valori precedenti.
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