A New York corre Zscaler

(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,21%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zscaler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Zscaler mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 180,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 171. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 190,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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