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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,50%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.637,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,50%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 25.637,42 punti.
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