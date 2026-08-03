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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,41%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.989,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,41%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,41%, archiviando la sessione a 25.989,27 punti.
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