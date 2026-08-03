Milano 12:37
52.611 +0,84%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
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Londra 12:37
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Francoforte 12:37
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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.905,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 25.905,89 punti.
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