Francoforte: andamento sostenuto per Bilfinger

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale dell'ingegneria , che avanza bene dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Bilfinger resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 79,37 Euro. Supporto visto a quota 76,82. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 81,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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