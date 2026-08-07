Milano 7-ago
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Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Balza in avanti Aixtron, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.
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