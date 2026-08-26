New York: mette il turbo Datadog

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che passa di mano con un aumento del 4,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Datadog rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Datadog si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 223,6 USD. Prima resistenza a 238,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 213,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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