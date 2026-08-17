New York: movimento negativo per Datadog
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che mostra un decremento del 3,50%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Datadog rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Datadog si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 251,9 USD. Supporto stimato a 243,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 260,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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