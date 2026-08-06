Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Pesante sul mercato di New York Datadog

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Datadog
Pressione sul fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,87%.
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