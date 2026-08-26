New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie , con un rialzo del 2,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 398,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 408,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 418,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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