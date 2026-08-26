New York: risultato positivo per United Health
(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie, con un rialzo del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 398,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 408,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 418,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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