New York: calo per United Health

(Teleborsa) - Ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie , che presenta una flessione dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di United Health rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico dell' assicuratore sanitario mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 404,1 USD con area di resistenza individuata a quota 413,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 400,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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