New York: scambi negativi per United Health

(Teleborsa) - Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie , che tratta con una perdita dell'1,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico dell' assicuratore sanitario mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 399,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 413,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 394,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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