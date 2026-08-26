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New York: si muove a passi da gigante Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante Arista Networks
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che mostra una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks rispetto all'indice di riferimento.


Osservando il grafico di breve periodo di Arista Networks, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 202,7 USD e supporto a 193,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 211,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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