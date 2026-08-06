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New York: si muove a passi da gigante Parker Hannifin

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Parker Hannifin
Brillante rialzo per la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,28%.
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