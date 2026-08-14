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New York: si muove a passi da gigante Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Lumentum Holdings
Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che mostra una salita bruciante del 7,00% sui valori precedenti.
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