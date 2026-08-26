New York: violenta contrazione per GoDaddy

(Teleborsa) - A picco la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che presenta un pessimo -4,07%.



Il trend di GoDaddy mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di GoDaddy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 96,86 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 94,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 99,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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