Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ribasso scomposto per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,19% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51.209,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 52.362,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50.825,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)