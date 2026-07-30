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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Ribasso scomposto per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,19% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51.209,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 52.362,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50.825,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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