Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,85% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54.661,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.797. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 56.525,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)