Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 52.995.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.095, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.795. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53.395.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)