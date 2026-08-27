Milano 11:36
52.653 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
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Londra 11:37
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 52.995.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.095, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.795. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53.395.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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