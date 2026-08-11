Francoforte: calo per Bechtle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle , con una flessione dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Bechtle . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bechtle evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,46 Euro. Primo supporto a 35,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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