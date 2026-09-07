Forte interesse per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Chiusura negativa per la compagnia mineraria, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con un ribasso dello 0,51%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Antofagasta suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 39,15 sterline, con stop loss stimato in area 37,58 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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