BCE, a luglio stabili i tassi sui nuovi prestiti sia alle imprese sia alle famiglie

(Teleborsa) - A luglio, l'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese e quello per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono rimasti sostanzialmente invariati, rispettivamente al 3,80% e al 3,54%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE).



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza concordata presso le società è aumentato di 5 punti base al 2,26%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le società è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,60%.



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi a scadenza concordata presso le famiglie è salito di 5 punti base al 2,14%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le famiglie è rimasto invariato allo 0,28%.





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