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Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
Seduta positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che avanza bene del 3,25%.
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