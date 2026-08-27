In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia con una performance decisamente positiva del 12,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di MicroStrategy Incorporated sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 143,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 128,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 157,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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