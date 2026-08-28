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New York: MicroStrategy Incorporated in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated in forte discesa
Scende sul mercato l'azienda di analisi e business intelligence, che soffre con un calo del 5,76%.
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