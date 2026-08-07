In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,47%.



Il trend di MicroStrategy Incorporated mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di MicroStrategy Incorporated rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 100,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 111,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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