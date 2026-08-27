New York: giornata depressa per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , con un ribasso dell'1,98%.



La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 267,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 263,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 261,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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