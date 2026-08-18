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New York: scambi al rialzo per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Johnson & Johnson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Johnson & Johnson rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Johnson & Johnson è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 272 USD, mentre il primo supporto è stimato a 267. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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