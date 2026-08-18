New York: scambi al rialzo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Johnson & Johnson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Johnson & Johnson rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Johnson & Johnson è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 272 USD, mentre il primo supporto è stimato a 267. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```