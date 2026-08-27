New York: in rally Atlassian

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di software australiana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,54%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Atlassian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Atlassian . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 190,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 173,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 163,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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