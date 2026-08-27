Nvidia punta a rilevare Hugging Face per 13 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il colosso dei semiconduttori
è in trattative per acquisire Hugging Face
. Secondo fonti stampa, nelle scorse settimane sarebbero stati avviati i colloqui per una acquisizione che potrebbe valutare Hugging Face circa 13 miliardi di dollari
.Nvidia è già azionista
della piattaforma di modelli di intelligenza artificiale open source, avendo partecipato nel 2023 a un aumento di capitale da 235 milioni di dollari insieme a Salesforce
e Google
. All'epoca, tale operazione valutava la società 4,5 milairdi.
Se completata, l'operazione sarebbe una delle più importanti acquisizioni di Nvidia e rappresenterebbe un'ulteriore grande scommessa del CEO Jensen Huang sulla continua crescita della domanda di intelligenza artificiale.
Secondo il Financial Times, lo scorso anno Hugging Face aveva rifiutato un'offerta
di investimento di 500 milioni di dollari da parte di Nvidia, che l'avrebbe valutata 7 miliardi. Da allora, il produttore di chip ha moltiplicato gli investimenti nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale.
La notizia è arrivata poche ore dopo che Nvidia ha pubblicato risultati trimestrali
nettamente superiori alle aspettative degli analisti.