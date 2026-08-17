Nvidia investirà fino a 105 miliardi di dollari per il data center di OpenAI in Ohio

(Teleborsa) - Nvidia investirà fino a 105 miliardi di dollari a supporto di un nuovo e imponente campus di data center in Ohio, che sarà affittato da OpenAI. La mossa conferma la già fruttuosa collaborazione tra i due colossi nel settore dell'intelligenza artificiale.



L'azienda produttrice di ChatGPT ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo per assicurarsi fino a circa 8 gigawatt di capacità di calcolo presso il complesso di Pike County, con i primi 800 megawatt che dovrebbero entrare in funzione entro il 2028. Un singolo gigawatt è sufficiente ad alimentare fino a 750.000 abitazioni statunitensi in un dato momento.



OpenAI ha dichiarato che inizierà a pagare solo quando la capacità sarà disponibile per il noleggio. Nvidia ha affermato che fornirà supporto per "quote definite dei pagamenti di noleggio e di energia", contribuendo a un progetto che porterà a una massiccia implementazione dei suoi chip per l'intelligenza artificiale.



Separatamente, Nvidia ha concordato di investire 1,5 miliardi di dollari in SB Energy, la società di sviluppo sostenuta da SoftBank Group che costruirà, possiederà e gestirà la struttura.



Il complesso di data center dell'Ohio, così come è stato concepito, sarà tra i più grandi al mondo, simbolo dell'enorme domanda di potenza di calcolo necessaria per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

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