Alphabet al lavoro sulla sua prima emissione di bond in Australia

(Teleborsa) - Alphabet
punta a raccogliere circa 5 miliardi di dollari australiani
(3,6 miliardi di dollari USA) nella sua prima emissione obbligazionaria in Australia.
E' quanto emerge da rumour riportati da Bloomberg, da cui si apprende inoltre che, già domani, potrebbero arrivare le prime indicazioni sul prezzo e che questo potrebbe essere fissato mercoledì.
La società statunitense intenderebbe collocare titoli su quattro scadenze diverse
, ovvero a 3 e 5 anni a tasso fisso o variabile, e a 10 e 20 anni a rendimento fisso.
A inizio agosto, Alphabet ha collocato obbligazioni per un valore di 25 miliardi di dollari sul mercato statunitense
, dopo un'emissione da 20 miliardi di dollari a febbraio. Inoltre, nei mesi scorsi, la società madre di Google ha offerto bond denominati in franchi svizzeri, sterline, euro, dollari canadesi e yen nonché raccolto quasi 85 miliardi di dollari
tramite un'offerta azionaria.(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)