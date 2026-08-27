Milano 11:51
52.614 -0,51%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:51
10.807 -0,65%
Francoforte 11:51
26.342 +0,21%

PALLADIUM del 26/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.350,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.318,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.307,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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