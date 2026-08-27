PALLADIUM del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.350,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.318,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.307,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)