Salesforce balza nel premarket dopo il forte trimestre e rialzo guidance annuale

Jefferies e Bernstein alzano il target price

(Teleborsa) - Il titolo Salesforce corre nel pre-market di Wall Street, dopo essere balzato nel trading after-hours in scia ai risultati del secondo trimestre fiscale 2027 che hanno battuto le aspettative di Wall Street sugli utili e si sono allineati alle previsioni sui ricavi.



Nel trimestre chiuso il 31 luglio 2026 i ricavi sono aumentati dell’11% su base annua a 11,3 miliardi di dollari, un record per la società. Salesforce ha dichiarato che il trimestre ha riflesso una forza generalizzata in tutti i suoi segmenti di business, con i ricavi da abbonamenti e supporto in crescita del 12% a 10,82 miliardi di dollari. Il management ha descritto il periodo come un trimestre record, sostenuto da condizioni contrattuali più favorevoli, bassa perdita di clienti e una crescita più rapida dei nuovi ricavi ricorrenti annuali. La società ha inoltre comunicato che il proprio potenziale di ricavi cloud, una misura del business contrattato futuro, ha raggiunto 33,5 miliardi di dollari, in aumento del 14% a cambi costanti.



L’azienda ha evidenziato la forte domanda per prodotti come Agentforce, Slack e il nuovo prodotto Claudeforce, sviluppato in collaborazione con Anthropic.



La società ha registrato utili rettificati di 5,90 dollari per azione, in crescita del 103% su base annua e ben al di sopra dei 3,27 dollari stimati dagli analisti.



Il free cash flow è aumentato dell’81% su base annua a 1,1 miliardi di dollari, evidenziando una maggiore redditività e generazione di cassa.



Salesforce ha alzato la guidance sui ricavi per l’intero anno fiscale 2027 a un range compreso tra 46,1 e 46,4 miliardi di dollari, in aumento di 300 milioni di dollari rispetto alle previsioni precedenti a cambi costanti. Per il trimestre in corso, la società ha fornito una guidance sui ricavi compresa tra 11,42 e 11,5 miliardi di dollari. L'utile per azione diluita rettificato è atteso nel range tra 16,67 e 16,71 dollari per l'intero 2027, mentre per il terzo trimestre è stimato in una forchetta tra 3,42 e 3,44 dollari per azione.



Numeri che hanno supportato la view positiva degli analisti.



In particolare, Jefferies ha alzato il proprio obiettivo di prezzo sul titolo Salesforce a 300 dollari dal precedente 250 dollari, confermando al contempo il rating Buy. Jefferies valuta Salesforce a 13 volte il rapporto enterprise value/free cash flow per l’anno solare 2027. I solidi fondamentali dell’azienda supportano queste prospettive, con un rendimento del free cash flow del 9% e un rapporto PEG di soli 0,6, a indicare che il titolo tratta a un multiplo contenuto rispetto alle sue prospettive di crescita.



Dal canto suo, Bernstein ha alzato il target price su Salesforce a 195 dollari dal precedente 173 dollari mantenendo al contempo un giudizio Underperform. Bernstein ha affermato che la domanda rimane se Salesforce possa accelerare organicamente o debba ricorrere ad acquisizioni per ottenere una crescita superiore al 6%-8%. La società ha espresso preoccupazione che l’entusiasmo per l’AI possa portare a aspettative eccessive.

















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