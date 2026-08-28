Milano 15:56
52.575 +0,59%
Nasdaq 15:56
29.593 -0,17%
Dow Jones 15:56
53.669 +0,18%
Londra 15:56
10.813 +0,19%
Francoforte 15:57
26.488 +0,46%

A Piazza Affari, forte ascesa per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari, forte ascesa per l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +1,82% avanza a quota 24.848,76 punti.
Condividi
```