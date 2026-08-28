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A Piazza Affari, forte ascesa per l'indice dei servizi di consumo italiano
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28 agosto 2026 - 15.00
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, che con il suo +1,82% avanza a quota 24.848,76 punti.
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