Milano 15:02
51.797 +0,69%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 15:01
10.961 +0,48%
Francoforte 15:02
25.540 +0,31%

Piazza Affari: performance negativa per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Perde terreno il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 24.011,34 punti, ritracciando dell'1,19%.
Condividi
```