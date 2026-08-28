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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,38%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 92,92. Primo supporto visto a 85,06. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 81,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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