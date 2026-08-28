Milano 9:11
52.761 +0,95%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
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Londra 9:11
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26.499 +0,50%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un +0,2%.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.672,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 53.371,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53.972,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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