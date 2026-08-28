Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un +0,2%.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.672,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 53.371,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53.972,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)