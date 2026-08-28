New York: acquisti a mani basse su Domino's Pizza
(Teleborsa) - Protagonista Domino's Pizza, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Domino's Pizza rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Domino's Pizza, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 339,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 348,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 333,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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