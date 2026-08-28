New York: andamento rialzista per General Mills

(Teleborsa) - Avanza il venditore di prodotti alimentari di marca , che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che General Mills mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,96%, rispetto a +0,95% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di General Mills mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 41,93 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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