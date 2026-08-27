In evidenza Dollar General sul listino di New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore di prodotti di consumo di massa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dollar General evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dollar General rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche attuali di Dollar General mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 126,5 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 134,5. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 121,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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