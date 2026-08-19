New York: in bella mostra MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,75%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 97,74 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 109,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 90,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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