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New York: in bella mostra MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 97,74 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 109,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 90,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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